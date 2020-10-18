Темпы пандемии растут: за сутки в мире зафиксировано более 400 тысяч новых случаев COVID-19
Более 27 миллионов пациентов на сегодня считаются выздоровевшими.
По состоянию на утро 18 октября во всем мире выявлено 39, 6 миллиона случаев коронавирусной инфекции – на 404 тысячи больше, чем сутками ранее.
Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете Джона Хопкинса.
Так, жертвами пандемии на сегодня стали 1 млн 109 836 человек. При этом, 27 млн 290 040 пациентов с коронавирусом выздоровели.
Больше всего случаев (более 8 миллионов) выявлено в США, на втором месте – Индия, третье место у Бразилии. Четвертое место занимает РФ, пятое – Аргентина.
10:47 18/10/2020
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