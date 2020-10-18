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Задержан основатель ИТ-компании Bamboo Group Владислав Герчиков

В субботу правозащитники сообщили примерно о 40 задержанных на прошедших в Минске женском и студенческом маршах.

bamboogroup.eu

В списке на правозащитном сайте spring96.org встречается и имя основателя известной ИТ-компании Bamboo Group Владислава Герчикова, пишет Tut.by

Герчикова задержали в собственной машине во дворе на улице Козлова во время студенческой акции.

Знакомый Владислава сообщил, что Герчикова должны были доставить в Заводское РУВД. Однако в одиннадцать вечера 17 октября в РУВД нам сообщили, что Герчиков уже находится в ЦИП на Окрестина.

Bamboo Group — частная группа технологических компаний. В белорусском офисе работает около 100 человек. Компания делает два EdTech-проекта. Один для Беларуси — это платформа Знай·бай, которая включает в себя электронные дневники и журналы, генератор расписаний, а также менеджер системы образования. Другой, под названием BeED — для стран Азии.
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