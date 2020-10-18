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Гуманитарная виза в Польшу: ответы на ключевые вопросы

Белорусский дом в Варшаве вместе с польским юристом подготовил большую статью о гуманитарных визах в Польшу.


В статье вы найдете ответы на вопросы:

При каких обстоятельствах гражданин Беларуси может получить гуманитарную визу?

Можно ли продлить срок действия гуманитарной визы?

Эта информация будет полезна всем тем, кто вынужден быстро покинуть территорию Беларуси и ненадолго задержаться в Польше. Вся информация о гуманитарных визах собрана на специальном сайте.
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