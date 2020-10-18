







- Уже второй месяц из офиса фонда не вылезают госконтроль, налоговая, к ним добавился Комитет по труду. Кроме того, вся администрация Ошмянского района (у меня там дом) как с цепи сорвалась: на моем хуторе за последние дни побывали семь районных служб, начиная от санстанции, пожарников и заканчивая архитектурой, землеустроителями, РЭС, охраной природы. Команда — накопать, задушить, протоколы, штрафы. Они хотят уничтожить нас через обкладывание неподъемным оброком в сотни базовых!» — пишет Варикиш.





«Страна замков» просит поддержки и предлагает способы:





1. Поехать с нами на экскурсию по Беларуси или рождественскую программу. Информация на zamak.by.





2.Если Вам не нравится ездить на экскурсии или вы живете не в Минске, можно сделать перечисление на карточку.





5299228110726300

ALIAKSANDR VARYKISH

02/24





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3. Сделайте репост этой записи, важно, чтобы о нас узнало и выразило солидарность как можно больше людей.





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Спасибо за любую посильную помощь. Вместе мы — сила!» — написал Варикиш.