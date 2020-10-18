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«Страна замков» просит помощи: «накат» госслужб продолжается второй месяц

«За то, что я как журналист помогал пресс-службе Координационного совета, на «Страну замков» «наехало» сразу 10 госслужб! — написал в фб директор фонда «Страна замков» Александр Варикиш.



- Уже второй месяц из офиса фонда не вылезают госконтроль, налоговая, к ним добавился Комитет по труду. Кроме того, вся администрация Ошмянского района (у меня там дом) как с цепи сорвалась: на моем хуторе за последние дни побывали семь районных служб, начиная от санстанции, пожарников и заканчивая архитектурой, землеустроителями, РЭС, охраной природы. Команда — накопать, задушить, протоколы, штрафы. Они хотят уничтожить нас через обкладывание неподъемным оброком в сотни базовых!» — пишет Варикиш.

«Страна замков» просит поддержки и предлагает способы:

1. Поехать с нами на экскурсию по Беларуси или рождественскую программу. Информация на zamak.by.

2.Если Вам не нравится ездить на экскурсии или вы живете не в Минске, можно сделать перечисление на карточку.

5299228110726300
ALIAKSANDR VARYKISH
02/24

Без комиссии путь: ЕРИП — банковские, финансовые услуги — Банки, НКФА — Белгазпромбанк — пополнение карточки (онлайн) — SL/438120.

3. Сделайте репост этой записи, важно, чтобы о нас узнало и выразило солидарность как можно больше людей.

4. Подпишитесь на нашу группу «Страна замков. Вместе по Беларуси». Там информация о красивейших местах Беларуси, интересных событиях, историческая информация, вместе будем познавать нашу Родину. Также будем делиться информацией из хроники нашего противостояния.

Спасибо за любую посильную помощь. Вместе мы — сила!» — написал Варикиш.
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