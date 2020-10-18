Наши дятлы: В Минском районе пьяный водитель уснул за рулем у светофора
14 октября около 13:20 в дежурную часть ГАИ УВД Миноблисполкома поступило сообщение о том, что на 9-м км автодороги Колодищи — Заславль вблизи д. Копище в направлении Заславля в полосе движения находится автомобиль «Опель», водитель которого, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения.
Правоохранители обнаружили автомобиль в полосе движения, а водитель спал за рулем, сообщает УВД Миноблисполкома.
Как оказалось, 38-летний житель Минского района управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (3,56 промилле). На него составили административный протокол, автомобиль доставили на штрафстоянку.
Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также не имеющим права управления.
Госавтоинспекция Минской области благодарит граждан, которые не остались равнодушными и вовремя позвонили на линию 102.
08:53 18/10/2020
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