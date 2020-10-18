



"Мои личные переживания по этому поводу, вы знаете, я в этом доме родился и вырос, там жила моя бабушка, которой, к сожалению, уже нет. Она всегда приносила пользу людям, всегда жила ради людей. И мои слова — абсолютная правда: она служила людям, служила своему народу, работала", - поделился он.





Глава столичного ОМОНа рассказал, что после смерти бабушки в ее доме никто не жил, но туда приезжала, как на дачу, его двоюродная сестра. Несмотря на это, Балаба воспринял новость о пожаре тяжело.





"Конечно, это был определенный укол. Где-то внутри для себя я осознал то, что произошло, я понимаю. Да, действительно это было достаточно болезненно", - признался он.





При этом он не собирается отказываться от своих взглядов и работы. "Это не значит, что можно изменить мое мировоззрение, либо изменить мои взгляды на происходящее, либо каким-то образом ожесточить. Я буду выполнять свои задачи точно так, как мне на сегодня моими должностными обязанностями предписано и законодательством Республики Беларусь", - подчеркнул Дмитрий Балаба.





Напомним, семейный дом командира минского ОМОНа в деревне Городилово Молодечненского района сгорел ночью 11 октября. Спустя два дня было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса ("Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом"). По данным следствия, причиной возгорания стал поджог.





Местные жители также сходятся во мнении, что дом подожгли. По их словам, это может быть акт мести.



