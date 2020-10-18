+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Netflix снимает фильм о протестах в Беларуси

Советник лидера белoрусской оппозиции Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка заявил, что стриминговый портал Netflix готовит фильм или сериал про протесты в Беларуси.


«Уже два месяца британская съемочная группа снимает документальный фильм или сериал о белорусском восстания, который должен выйти на Netflix. Герои — демонстранты, Координационный совет и Светлана Тихановская. Съемки проходят в Минске, а также в Киеве и Вильнюсе. Членов съемочной группы уже даже задерживали», — заявил Вячорка.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]