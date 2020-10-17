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COVID-19 в Беларуси: за сутки выявлен 671 новый случай заражения

Умерло 4 пациента

В Беларуси по состоянию на 17 октября зарегистрированы 87 тыс. 063 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.
Прирост за последние сутки составил 671 случай против 658 за предыдущие сутки.


На 17 октября выздоровели и выписаны 79 тыс. 429 пациентов (на 16 октября - 78 тыс. 990), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 439 человек, сообщили в Минздраве.
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