COVID-19 в Беларуси: за сутки выявлен 671 новый случай заражения

В Беларуси по состоянию на 17 октября зарегистрированы 87 тыс. 063 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 671 случай против 658 за предыдущие сутки.









На 17 октября выздоровели и выписаны 79 тыс. 429 пациентов (на 16 октября - 78 тыс. 990), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 439 человек, сообщили в Минздраве.







