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"Пахабень!" - Галкин уделал под орех мужа Симонян - любимицы Лукашенко

Кеосанян докатился до заказного шлака, короче, до дна. Галкин назвал выпуск программы мужа Симоньян про Навального заказным шлаком Российский телеведущий и юморист Максим Галкин раскритиковал выпуск программы мужа главного редактора RT Маргариты Симоньян Тиграна Кеосаяна про Алексея Навального.

Об этом сообщает nsn.fm

Галкин поделился своим мнением под постом Навального в Instagram, в котором он опубликовал фрагмент передачи «Международная пилорама», где команда передачи скептически относится к ситуации, случившейся с блогером. Авторы программы, в частности, указывают на то, что Навальный выглядит слишком бодрым для человека, пробывшего в коме около трех недель, а фотографии из клиники Charite, с их точки зрения, и вовсе постановочные.
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«Да, юмор и сатира — это та область, где сложно быть милым всем, и ты неминуемо кого-то задеваешь, но эта похабень регулярно демонстрирует высший пилотаж оскорбительного заказного шлака», — написал Галкин.


Акцент в передаче делается на том, что власти Германии и местная пресса, говоря о нем, используют слово «фюрер». «"Führer" по-немецки — это просто «лидер», на кого рассчитана эта риторика? А уж обсуждать, как помята подушка. Может быть, действительно, это кому-то смешно? Когда я случайно попадаю на эту программу, у меня одна мысль — Тиграну искренне это нравится?» — добавил Галкин.

Шоумен добавил, что никогда не высказывается о коллегах, но Кеосаян — не юморист, а кинорежиссер.

Сам Тигран Кеосаян отказался комментировать характеристику своей программы, сославшись на занятость, указало издание «Подъем».
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