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Осознали или переобулись? Пресс-секретарь БПЦ: митрополит не запрещал категорически петь "Магутны Божа"

Пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергий Лепин прокомментировал недавний запрет митрополита Вениамина на исполнение гимна "Магутны Божа".

Митрополит Вениамин / church.by

14 октября руководитель БПЦ в Покровской церкви Гродно заявил, что не стоит петь гимн "Магутны Божа", потому что он "разделяет наше общество". Заявление вызвало большой резонанс в Беларуси.

По словам Лепина, все не так всё поняли.

"Это был разговор на конкретном приходе о текущих делах — приходских и епархиальных. Патриарший Экзарх не ставил своей целью озвучить программное заявление на всю страну, речь не идёт о категоричном запрете исполнять "Магутны Божа". Замечание владыки касалось исполнения этого гимна в богослужебном контексте. Владыка Вениамин обратил внимание, что иногда настоятели при выборе репертуара дополнительных песнопений, исполняемых на приходе не учитывают мнение всей своей паствы. При этом некоторые прихожане видят в гимне "Магутны Божа" негативные политические коннотации, поскольку его слова написаны в 1943 году Натальей Арсеньевой — женой Франтишка Кушеля, лидера Белорусской краевой обороны. Не желая вступать в длительные споры по существу текста, музыки и обстоятельств возникновения этого произведения, глава БПЦ акцентировал внимание,что не следует исполнять "Магутны Божа" в границах богослужения и на приходе ради мира общин", — написал Лепин в Фейсбуке. 
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