Фотофакт: Студенты на коленях перекрыли улицу в Минске





Студенты на коленях перекрывают дорогу / Скриншот из видео





Семеро студентов стали на колени на пешеходном переходе через улицу Козлова в Минске. Улица оказалась перекрыта, образовалась небольшая пробка.





Это произошло около 13:10 — сразу после того, как силовики разогнали Студенческий марш. Около 150 молодых людей шли колонной от лингвистического университета. Силовики подъехали к ним на микроавтобусах и рассеяли колонну в районе перекрёстка проспекта Независимости и улицы Козлова. Больше 10 человек были задержаны, пишет еuroradio.fm





Несколько десятков студентов попытались снова собраться в колонну, но силовики вернулись. Студенты разбежались, а люди в форме бросились догонять их во дворе за Дворцом искусств



