Принцип работы этого устройства, над которым работали несколько лет, аналогичен принципу работы нейросетей, образованных нейронами в мозге человека.





"Базовым элементом химического нейрокомпьютера является микро-осциллятор (ячейка) размером около 0,1 мм, который работает на основе всемирно-известной колебательной реакции Белоусова-Жаботинского. Несколько лет назад на первых этапах работы ученые отрабатывали надежность работы различных функциональных блоков химического нейрокомпьютера", - цитирует пресс-служба руководителя Центра нелинейной химии БФУ профессора Владимира Ванага.





По его словам, по результатам тестирования всех основных блоков химического нейрокомпьютера была разработана общая концепция его работы, согласно которой поведение химического нейрокомпьютера должно напоминать разумное поведение живых организмов, пишет interfax.by









Как отмечает Ванаг, целью работы было экспериментальное воплощение теоретической концепции химического нейрокомпьютера в реальное микроустройство. И эта цель была достигнута.





"Теперь мы имеем первый в мире химический нейрокомпьютер с адаптивным поведением. Возможно, было бы правильнее назвать это устройство химическим мозгом, а не компьютером. Перспективы использования таких химических нейрокомпьютеров могут быть фантастические, некоторые из которых могут даже пугать. Представьте себе полчища маленьких (около миллиметра в диаметре) разумных жучков, которые могут двигаться и совершать целенаправленные действия, например, в поисках пищи. Однако так называемая практическая значимость определяется финансированием и конкретными целями, но не научными задачами самоорганизации", - говорит ученый.





Статья о проделанной работе - "Экспериментальная реализация опто-химического "нейрокомпьютера" опубликована в одном из мировых физико-химических журналов - Phys.Chem.Chem.Phys.



