











На митинг в поддержку известного доктора вышли десятки рядовых белорусов. И трудовой коллектив РНПЦ также не остался в стороне: коллеги Александра Геннадьевича написали письмо-петицию в Республиканский комитет профсоюза работников здравоохранения с требованием защитить академика, помочь восстановить выдающегося белорусского ученого, уникального врача на прежнем месте работы. Потому что нельзя разбрасываться такими уникальными специалистами, потому что «ОМОН не лечит» – как было написано на одном из плакатов, с которыми вышли на улицу люди.





Как же прореагировал на петицию Республиканский профсоюз работников здравоохранения под председательством Вячеслава Шило?





Как рассказала нам Наталья Казаева, председатель профкома РНПЦ, ответ был получен в срок, то есть через две недели. В нем были выражены сожаления по поводу случившегося и надежда, что при новом директоре коллектив РНПЦ добьется не меньших успехов. По существу вопроса, уточнила Наталья Анатольевна, было добавлено, что юридических оснований для оспаривания увольнения нет.





Ах, какое гражданское лицемерие: люди обращаются за конкретной помощью, а им выражают «сожаление и надежду»! Вот яркий пример бюрократической эквилибристики: то есть мы вас любим и деньги с вас не забываем регулярно получать, но защитить не имеем возможностей. А для чего тогда вообще трудовому коллективу нужен республиканский профсоюз, если наниматель имеет право уволить «в одну калитку» по своему желанию даже такого заслуженного человека, как доктор Мрочек? Зачем вообще эта многоярусная структура, которая собирает немалые взносы, но «по существу вопроса» совершенно бессильна? Какой-то атавизм: «профсоюзы – школа коммунизма». Но пора бы уже школу закончить и выйти на конкретную деятельность с результатами!





Наталья Казаева отказалась отвечать «Народной Воле» более подробно на вопрос о взаимоотношениях с вышестоящей профсоюзной структурой, ссылаясь на то, что не давала согласия на интервью. Но, в принципе, ясно, что Республиканский профсоюз работников здравоохранения, как и другие такие же ведомственные профсоюзы, – это «жировые отложения» на теле каждого трудового коллектива страны. Они полностью подчинены власти, совершенно несамостоятельные структуры. Конфетные наборы к Новому году – предел их возможностей. Да, конечно, небольшой процен членов профсоюзов еще могут получить один раз в жизни бесплатную путевку в санаторий. Но жизненно важные вопросы: конфликт между нанимателем и работником, защита от произвола властей – они решить не в состоянии.





И господин Шило, образно говоря, оказался марионеткой в руках власти. Не проявил он себя как защитник прав членов профсоюза, не поддержал многочисленный коллектив РНПЦ «Кардиология», который дружно проголосовал за восстановление в прежней должности академика Александра Мрочека. И вообще, имеет ли сам В.Шило моральное право после всего, что произошло с академиком А.Мрочеком, занимать пост руководителя Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения?