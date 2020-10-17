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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Видео: Врачи требуют не допустить использования боевого оружия против людей

В связи с заявлением МВД о готовности применять боевое оружие белорусские медики выступили с открытым обращением.

Видео: Врачи требуют не допустить использования боевого оружия против людей
Оно опубликовано в телеграм-канале «Белые халаты».

Врачи требуют не допустить использования боевого оружия против людей, высказывающих свой гарантированный Конституцией гражданский протест, остановить любое проявление физического насилия над мирными гражданами, освободить политзаключенных и всех задержанных за мирную демонстрацию протеста, наладить диалог с представителями гражданского общества, признать результаты выборов недействительными и назначить повторные, провести расследование всех фактов насилия и применения пыток.
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