Оно опубликовано в телеграм-канале «Белые халаты».





Врачи требуют не допустить использования боевого оружия против людей, высказывающих свой гарантированный Конституцией гражданский протест, остановить любое проявление физического насилия над мирными гражданами, освободить политзаключенных и всех задержанных за мирную демонстрацию протеста, наладить диалог с представителями гражданского общества, признать результаты выборов недействительными и назначить повторные, провести расследование всех фактов насилия и применения пыток.