Видео: Врачи требуют не допустить использования боевого оружия против людей
В связи с заявлением МВД о готовности применять боевое оружие белорусские медики выступили с открытым обращением.
Оно опубликовано в телеграм-канале «Белые халаты».
Врачи требуют не допустить использования боевого оружия против людей, высказывающих свой гарантированный Конституцией гражданский протест, остановить любое проявление физического насилия над мирными гражданами, освободить политзаключенных и всех задержанных за мирную демонстрацию протеста, наладить диалог с представителями гражданского общества, признать результаты выборов недействительными и назначить повторные, провести расследование всех фактов насилия и применения пыток.
12:59 17/10/2020
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