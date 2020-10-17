Во Франции задержали девять человек после того, как молодой человек обезглавил в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин преподавателя, рассказавшего студентам о свободе слова на примере карикатур с пророком Мухаммедом





Макрон вечером в пятницу посетил место трагедии и выступил с короткой речью, назвав убийство преподавателя "характерным исламистским террористическим нападением". По его словам, тот был убит только за то, что отстаивал ценности своей страны









По данным BFMTV, задержаны родители, дед и 17-летний брат предполагаемого преступника. Сам он был застрелен полицией. Также в числе задержанных есть родители студентов колледжа, недовольные методами преподавателя.





По данным французских СМИ, на прошлой неделе 47-летний преподаватель истории и географии читал лекцию о свободе слова и в этом контексте использовал карикатуру, изображающую голого пророка Мухаммеда со звездой на заду и надписью: "Звезда родилась". При этом педагог предупредил студентов, что они могут не посещать данный курс.





Показ карикатуры возмутил некоторых родителей, один из них подал жалобу. После этого преподавателя допросили и раскрыли ему содержание жалобы. Тот отметил, что студент, чей отец направил жалобу, не входит в его класс. Несколько дней учителю поступали угрозы, он сообщал об этом начальству и пожаловался на клевету. Спустя четыре дня он был обезглавлен.





Тело мужчины было обнаружено вечером 16 октября вблизи колледжа Буа д'Ольн. Предположительно он подвергся нападению, возвращаясь домой пешком после занятий. В пятницу в колледже был последний учебный день перед каникулами, приуроченными ко Дню всех святых, пишет Le Monde. По данным источника газеты, очевидец, сообщивший в полицию, сначала принял труп за манекен, так как сцена поражала "сюрреалистической жестокостью".





Полиция настигла предполагаемого убийцу в нескольких сотнях метров на территории соседней коммуны Эраньи. Как пишет Le Figaro, молодой человек был вооружен ножом и угрожал им полицейским, в результате чего был застрелен. По данным источников газеты, перед смертью подозреваемый выкрикнул "Аллаху акбар", пишет newsru.com





Он также успел выложить в Twitter фотографию обезглавленного преподавателя с обращением к президенту Франции Эмманюэлю Макрону: "Макрон, вождь неверных, я казнил одного из твоих псов, который посмел унизить Мухаммеда". Личность убийцы установлена - это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулах А., отмечается, что в числе радикалов он не числился.









Макрон вечером в пятницу посетил место трагедии и выступил с короткой речью, назвав убийство преподавателя "характерным исламистским террористическим нападением". По его словам, тот был убит только за то, что отстаивал ценности своей страны. Макрон заявил, что террорист "хотел уничтожить Республику, просвещение, возможность сделать наших детей свободными гражданами".





Президент выразил соболезнование семье и коллегам погибшего, а также выразил поддержку всем французским преподавателям, пообещав, что народ будет защищать их. Макрон добавил, что "мракобесие и связанное с ним насилие не победят" и не разделят нацию, и призвал соотечественников сплотиться.





Расследование поручено антитеррористическому управлению национальной полиции (SDAT) и Главному управлению внутренней безопасности Франции (контрразведке, DGSI).











