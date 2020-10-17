Зеленский изучит мнение украинцев о марихуане





Соответствующее видеообращение Зеленского было размещено на официальной странице в соцсети Facebook, передает DW.





Таким образом, одновременно с местными выборами 25 октября украинцам предложат ответить на пять вопросов: следует ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах, поддерживают ли граждане создание в Донбассе свободной экономической зоны, а также легализацию в Украине медицинского каннабиса для снижения боли у тяжелобольных, необходимо ли сократить число депутатов Верховной рады до 300 и надо ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.





Владимир Зеленский анонсировал проведение опроса еще 13 октября. При этом в офисе президента сообщили, что предполагаемый опрос избирателей не будет иметь юридических последствий.





Организаторы мероприятия планируют напечатать 5 млн анкет, заполнить которые предложат голосующим волонтеры в специальных палатках, расположенных рядом с избирательными участками. Опрос будет проведен на частные средства.