+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

На силовиков Беларуси, избивающих людей, предлагают выдать ордера Интерпола

16 октября Комитет по иностранным делам Европарламента вместе с подкомитетом по правам человека провел слушания по поводу того, как бороться с безнаказанностью силовиков за применение насилия против участников протестов в Беларуси.

На силовиков Беларуси, избивающих людей, предлагают выдать ордера Интерпола
"Люди на улицах требуют международной справедливости, потому что правосудие внутри Беларуси для них недоступно. Главный вопрос — как можно преодолеть эту безнаказанность, поскольку сейчас обычные омоновцы не боятся совершать эти преступления", — передает DW выступление Андрюса Кубилюса, сопредседателя делегации Европарламента "Евронест".

Белорусский взгляд на ситуацию высказывали онлайн два правозащитника — председатель правозащитного центра "Вясна" (закрытого властями) Алесь Беляцкий и представитель Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло.

Беляцкий рассказал, что после визита Александра Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября, демонстрации разгоняли с особой жестокостью. 11 октября задержали более 600 протестующих, а в понедельник против пенсионеров применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Реакцию силовиков он называет неадекватным применением насилия. 


Он призвал Евросоюз расширить санкционный список и включить тех, "кто совершает преступления, прикрываясь властью".

Латвийский евродепутат из фракции социал-демократов Нильс Ушаковс отметил, что протестующих мало утешит, что избивший их милиционер не попадет в ЕС или явится перед судом через 20 лет. Поэтому он предложил предоставлять больше стипендий студентам из Беларуси, а для белорусов, вынужденных уехать с родины, создавать возможности открыть бизнес или найти работу в Евросоюзе.

Евросоюз не хочет вводить секторальные санкции, чтобы не навредить гражданам Беларуси. Беляцкий призвал использовать точечные экономические санкции против "коррумпированных олигархов из узкого круга Александра Лукашенко", имеющих бизнес в ЕС. По его мнению, это поможет в освобождении политзаключенных и подтолкнет Лукашенко к переговорам с оппозицией.

В свою очередь Погоняйло напомнил, что по 2000 заявлений на действия силовиков в Беларуси не завели ни одного уголовного дела. Для привлечения к ответственности за нарушения прав человека он предложил воспользоваться универсальной уголовной юрисдикцией. Погоняйло считает, что Интерпол может выдать ордера на арест силовиков по заявлениям людей, выехавших из Беларуси в Польшу и Литву. Это, по его мнению, может изменить ситуацию внутри нашей страны.
euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]