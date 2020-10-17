Жительница белорусской столицы выступила с видеообращением к заместителю министра внутренних дел Геннадию Казакевичу.





По словам женщины, он является ее бывшим учеником – в свое время она преподавала историю.





Учительница обратилась к замглавы МВД Беларуси. Он ее бывший ученик

Кроме того, наставница была экзаменатором Геннадия Казакевича на вступительных экзаменах в Академию МВД.





Тамара Монтик уточняет, что работала учителем истории в столичных школах № 34 и № 24. В последней учился Геннадий Казакевич.





Геннадий был одним из моих любимых учеников: он интересовался историей и знал историю, – сообщила автор видеообращения.





Говоря о вступительных экзаменах в МВД в конце 90-х годов, она заметила, что многие тогда поступавшие ребята очень хорошо знали историю, в настоящее время они занимают руководящие должности в системе ведомства.





Учительница говорит, что многие из них тогда мечтали работать в МВД, поскольку это было престижно – «служить и защищать свой народ, делать нашу страну лучше».





Немало поступавших ребят представляли целые милицейские династии, и, вспоминает женщина, она была весьма горда тем, что такие умные и уверенные молодые люди будут опорой правопорядка в независимой республике.





Я до сих пор не теряю веры в вас и надеюсь, что вы не изменили основополагающим принципам чести и доблести. Я призываю вас не давать и не исполнять преступные приказы против своего белорусского народа в угоду одному человеку, – говорится в заявлении.









Также педагог призвала судью Ленинского района Марину Запасник вспомнить настоящие закон и право, добавив, что ее мама является прекрасным человеком и, наверное, переживает по некоторым судебным решениям ее дочери.





Тамара Монтик обратилась и к заместителю министра МВД Геннадию Казакевичу, который, как она говорит, был одним из лучших ее учеников.





Гена! Я прекрасно знаю, что ты против того, что сейчас происходит… Не дай замарать свой мундир, свою честь и совесть. Ты не можешь предать меня, предать свою семью, предать белорусский народ. Не забудь уроки истории. Эта власть уже мертва. Ты же знаешь, что личности делают историю. Будь смелым! Стань героем для своего народа. Гена, стань героической личностью! – призвала женщина.



