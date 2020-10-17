Кому блины? «Все включено» от ГУВД – про Окрестина: «Трехразовое питание, вода, туалет, постельные принадлежности, туалетная бумага, мыло»
В ГУВД Мингорисполкома ответили на заявление баскетболистки Елены Левченко о тяжелых условиях в печально известном изоляторе, где она провела 15 суток.
Репортаж СТВ из ЦИП на Окрестина
– Сообщаем, что на самом деле спортсменка преувеличивает ситуацию по поводу содержания на Окрестина, – сказал Комсомолке Роман Лашкевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома. – Для всех задержанных предусмотрено трехразовое питание, вода, туалет, постельные принадлежности, туалетная бумага, мыло. Некоторые журналисты были там и никто не жаловался.
Похоже, Лашкевич имел в виду журналистов ряда белорусских СМИ, которые отбывали на Окрестина сутки, как и Левченко. Примечательно, что представитель МВД ссылается на комментарии экс-сидельцев об условиях пребывания в изоляторе, будто это отзывы постояльцев отеля.
Впрочем, в словах баскетболистки сомневаться не приходится. Об отвратительных условиях содержания на Окрестина рассказывали слишком многие.
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09:31 17/10/2020
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