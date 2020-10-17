– Сообщаем, что на самом деле спортсменка преувеличивает ситуацию по поводу содержания на Окрестина, – сказал Комсомолке Роман Лашкевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома. – Для всех задержанных предусмотрено трехразовое питание, вода, туалет, постельные принадлежности, туалетная бумага, мыло. Некоторые журналисты были там и никто не жаловался.









Похоже, Лашкевич имел в виду журналистов ряда белорусских СМИ, которые отбывали на Окрестина сутки, как и Левченко. Примечательно, что представитель МВД ссылается на комментарии экс-сидельцев об условиях пребывания в изоляторе, будто это отзывы постояльцев отеля.





Впрочем, в словах баскетболистки сомневаться не приходится. Об отвратительных условиях содержания на Окрестина рассказывали слишком многие.



