Планетарный рекорд: в мире 412 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В мире третий день подряд обновляется рекорд по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно данным сайта Worldometer, за 16 октября обнаружили 412 609 случаев заражения коронавирусом.





При этом только с странах Европы обнаружили 153 тысячи больных. Лидерами являются Франция, Великобритания, Россия и Украина, которая занимает 11 место в Европе и 16-е в мире.









Всего в мире зафиксировано 39,5 млн случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 29,6 млнчеловек. Более 1,1 млн пациентов умерли, пишет telegraf.by





Отметим, днем ранее было обнаружено почти 400 тысяч больных. Днем ранее также стало известно о новом рекорде пандемии – тогда сообщалось о 381 тысяче инфицированных.



