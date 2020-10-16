Неизвестный обезглавил учителя недалеко от Парижа

По данным газеты Le Parisien, убийство произошло в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин). Полиция обнаружила нападавшего рядом с телом, он вел себя агрессивно и угрожал ножом.





Также, по свидетельствам полицейских, на нем якобы был пояс со взрывчаткой. В итоге силовикам пришлось применить оружие. Нападавший застрелен.





Дело открыто по статьям "убийство в рамках террористической деятельности" и "террористическое преступное сообщество". В расследовании также участвуют спецслужбы. Полиция рекомендует воздержаться от посещения района, где произошло убийство.





По информации полиции, рядом с нападавшим был найден карабин. Специалисты по разминированию не обнаружили на его теле взрывчатых веществ. Прибывший на место событий президент страны Эмманюэль Макрон в настоящий момент проводит встречу с преподавателями школы, где работал убитый. На место преступления также выехал премьер Франции Жан Кастекс.





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Как сообщил французский телеканал BFM, мужчина, совершивший нападение с ножом на прохожего в Париже был 18-летним уроженцем Москвы. По предварительным данным, молодой человек был чеченцем по национальности. Он уже попадал в поле зрения полиции из-за правонарушений.





Посольство РФ в Париже запросило у властей Франции сведения о человеке, совершившем в пятницу вечером убийство учителя в столичном регионе. "На данный момент мы не располагаем информацией о гражданстве подозреваемого в совершении преступления, - сказал ТАСС руководитель пресс-службы российского посольства Сергей Паринов. - Мы запросили французские компетентные органы на этот счет".





Газета Le Monde выяснила, что убитый был школьным учителем, который объяснял детям понятие свободы слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим изданием Charlie Hebdo.



