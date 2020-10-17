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В Минске пропали французская и голландская вакцины от гриппа

В Беларуси люди сейчас активно прививаются от гриппа. Однако вакцины «Инфлювак» (Нидерланды) и «Ваксигрипп Тетра» (Франция) в Минске найти уже не получается, пишет tut.by.


Российская вакцина «Гриппол Плюс» есть, ее достаточно и ее прививают как платно, так и за чет бюджета. Почему так вышло?

В Беларуси используют несколько вакцин против гриппа. За счет бюджета и платно прививают российской вакциной «Гриппол Плюс». На платной основе также предлагают вакцины «Инфлювак» (Нидерланды) и «Ваксигрипп Тетра» (Франция). Также в этом сезоне есть российская вакцина «Ультрикс». Ежегодно в состав вакцин включаются три актуальные варианта вирусов гриппа, а в состав «Ваксигрипп Тетра» — четыре.

Правда, сейчас в Минске желающие не могут найти французскую и голландскую вакцины. Российская «Гриппол Плюс» есть.

В медицинской информационной службе по Минску 131 говорят, что никаких вакцин против гриппа, кроме российской «Гриппол Плюс» в городе уже нет. «Ваксигрип Тетра», говорят там, была и в поликлиниках, и в медцентрах, но быстро разошлась.

— «Ваксигрипп Тетра» сейчас в городе нет, в наличии «Гриппол Плюс» (Россия), ее много сейчас по поликлиникам.

— А «Инфлювак» или просто «Ваксигрипп»?

— Пока все реализованы.

В медицинском центре «Лодэ» говорят, что у них также нет ни «Ваксигрипп Тетра», ни «Инфлювак», а по поводу новых поставок ничего неизвестно.

В городском центре вакцинопрофилактики в Минске пояснили, что у них поставки уже также реализованы на этот год и больше препаратов, а речь о французской и голландской вакцинах, не будет.

В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья говорят, что вакцины, которые пришли в Беларусь уже розданы по поликлиникам и медцентрам. Заказ вакцины проходил еще в мае, заявки формируются на основании запросов учреждений здравоохранения.

— Руководство поликлиник, частных медицинских центров само принимает решение, какое количество и какую вакцину приобрести. Они заказали определенное количество, оно было ввезено, — говорят там.

По словам специалиста центра, будет ли дополнительная поставка, решает руководство поликлиник — на основании новых заявок поставщик решает, ввозить вакцину или не ввозить. Но чтобы заказать — заводы должны вакцину наработать, поставить, вакцина должна пройти лабораторный контроль, а вакцинация как правило проводится до 1 ноября.
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