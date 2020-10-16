



720 проб из них — из частного сектора. В 66 случаях было обнаружено превышение радионуклидов. В основном опасными для употребления оказались грибы — 64 пробы. Также специалисты забраковали одну пробу лесных ягод и одну пробу мяса диких животных. При этом в некоторых случаях радионуклидов в продуктах оказалось в 17 раз больше нормы, пишет gp.by .





Нарушение норм зарегистрированы в Кормянском, Хойникском, Наровлянском, Ветковском, Добрушском, Лельчицком, Речицком и Рогачевском районах.



