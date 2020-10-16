+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

О грибах забудьте. В Гомельской области госнадзор зафиксировал превышение нормы радионуклидов в грибах в 12-17 раз

В Гомельской области в сентябре проверили 978 проб продуктов на содержание цезия-137 и стронция-90. Исследования проводили подразделения радиационного контроля территориальных центров гигиены и эпидемиологии.


720 проб из них — из частного сектора. В 66 случаях было обнаружено превышение радионуклидов. В основном опасными для употребления оказались грибы — 64 пробы. Также специалисты забраковали одну пробу лесных ягод и одну пробу мяса диких животных. При этом в некоторых случаях радионуклидов в продуктах оказалось в 17 раз больше нормы, пишет gp.by .

Нарушение норм зарегистрированы в Кормянском, Хойникском, Наровлянском, Ветковском, Добрушском, Лельчицком, Речицком и Рогачевском районах.

В 258 пробах, взятых из государственного сектора, превышения радионуклидов обнаружено не было, пишет gomel.today
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]