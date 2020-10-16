ЕС разбили на три зоны. Теперь туристов снабдили эпидемиологической картой
В ЕС опубликовали эпидемиологическую карту для туристов
Фото: Getty Images
Карта отражает ситуацию с коронавирусом и призвана помочь туристам сориентироваться в правилах при пересечении границ.
В Евросоюзе создали карту разделения стран Шенгена на цветные зоны по ситуации с коронавирусом, которая будет служить ориентиром для решений правительств об ограничениях на пересечение границ. Карту обнародовал Европейский центр профилактики и контроля заболеваний в Twitter.
В красную зону целиком попали большинство стран Западной и Центрально-Восточной Европы, пишет korrespondent.net
Желтой была признана большая часть Италии, около половины Греции, Кипр, большая часть Германии, страны Балтии, Дания, Швеция и небольшие части Финляндии, Норвегии, Испании, Болгарии.
А наиболее зелеными были признаны Финляндия и Норвегия. В зеленую зону вошли также часть территории Греции, Германии и Италии.
21:04 16/10/2020
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