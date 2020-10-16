+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Голосовой помощник Google научился распознавать песни по напеванию и свисту

Голосовой помощник Google Assistant для смартфонов на Android и iOS научился распознавать песни по напетому пользователем мотиву или по свисту, тогда как ранее для распознавания ассистенту требовалась запись песни


 Как сообщается в блоге Google новая функция должна помочь тем, кто хочет узнать название застрявшей в голове мелодии.

Как поясняет N+1, используемые многими компаниями алгоритмы для распознавания песен по аудиозаписи анализируют пики на спектрограмме записи, преобразуют данные в акустический отпечаток и сравнивают его с базой данных. Распознавание песни по насвистыванию или напетому фрагменту представляет более сложную задачу из-за искажений по сравнению с оригинальной записью.

В ходе работы над новой функцией в Google обучили нейросети на записях насвистывания и напевания людьми различных песен со словами или без. В результате помощник научился сервис сопоставлять такие записи с песнями из той же базы, пишет newsru.com

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо установить на смартфон последнюю версию Google Assistant, а затем спросить помощника, какая песня сейчас играет или нажать на кнопку "Найти песню". После анализа приложение выдаст три песни на выбор с указанием вероятности соответствия для каждой. В некоторых случая также будут доступны дополнительные результаты.

Пока что новая функция доступна только на английском языке в версии Google Assistant для iOS и более чем на 20 языках, включая русский в приложении для Android. В Google обещают в скором времени расширить список поддерживаемых языков.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ
Ольга Карач
лукашенко в сизо кгб: вот зачем была встреча с...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]