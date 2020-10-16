Начальник ГУВД Мингорисполкома генерал Иван Кубраков заявил, что все органы внутренних дел, вся минская милиция против насилия. Байнет ответил.





В передаче «Ничего личного» на ОНТ начальник ГУВД Мингорисполкома рассказал о том, как пострадали силовики в результате протестных акций. По его словам 45 сотрудников ОМОНа пострадали физически от участников протеста. Всего возбуждено 152 уголовных дела, в том числе по фактам угроз правоохранителям и их родственникам.





— Телесные повреждения разные — начиная от переломов, ушибов и заканчивая сотрясением головного мозга, — перечислил травмы омоновцев генерал Иван Кубраков.





Ведущий программы Марат Марков уточнил, что, по его сведениям, после радикализации протестов есть и «удары заточкой».





— Да, действительно, такие удары есть, но сотрудники находились в защите, поэтому удар заточкой пришелся в… (он не смог продолжить свою мысль).





Кубраков отметил, что многие приходящие на акции говорят, что вышли против насилия:





— Так вот, я хочу с уверенностью сказать, все органы внутренних дел, вся минская милиция против насилия. Мы всего лишь пресекаем противоправные действия.





Начальник минской милиции заявил, что, когда граждане перестанут выходить на улицы и нарушать закон, «тогда не будет ни применения физической силы, ни оснований для применения спецсредств».





Эти заявления вызвали бурную реакцию в Байнете. «Против насилия? Получается, они творят насилие через насилие над собой. Бедные, бедные...» — иронизируют комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.





«Да вся страна видела видео из автозака на Окрестина, где вы всего лишь «пресекали насилие».





А кто-то вспомнил столкновения на прошедшем в понедельник Марше пенсионеров:





«Ну, теперь понятно почему в пенсионеров кидали шумовые гранаты и прыскали газ. Они нападали на беззащитных милиционеров с заточками!»





Другие же удивляются избирательности милиционеров в отношении участников акций:





«Если выход на мирный митинг очень серьезное нарушение, почему ни одного митингующего на митинге за Лукашенко не задержали? Ведь их было много, хоть и не многочисленные. И, судя по фото, там множество одних и тех же лиц, т.е. нарушают многократно. А многие с детьми».





А кто-то и вовсе причину насилия связывает напрямую с присутствием силовиков.





«15-16 августа, когда на улицы Минска вышло больше 200 тысяч, милиции не было ни видно, ни слышно, и потому не было насилия и беспорядков».





«В МВД делают вид, что не понимают причин протеста? Для них люди выходят на улицу исключительно для того, чтобы протестовать и нарушать закон о массовых мероприятиях».





Некоторые также вспомнили последние громкие избиения силовиками в отношении Никиты Домрачева, брата известной биатлонистки, и владельца цветочного магазина Максима Хорошина.





«Поездка сына к маме на велосипеде — это страшное преступление. Поэтому его нужно жёстко пресечь?»





«Какое противоправное действие совершил владелец цветочного магазина? За что он был избит? За то, что цветы дарил женщинам, стоящим в пикетах? Или он просто упал несколько раз, выходя из машины, выполняя требования то ли ваших сотрудников, то ли бандитов?»





«Когда общество изменилось в большинстве своём, невозможно сдержать стремление к правде силовыми методами. Это всегда проигрышный вариант, особенно в отдалённой перспективе. Исключений нет».







