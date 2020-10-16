+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Журналисты Хабаровска под прессингом - обратились к мировой общественности

Ряд хабаровских журналистов записали обращение в связи с преследованиями и покушениями на местных коллег, пишет Activatica. Сотрудники СМИ обратились к общественности (в том числе мировой) с просьбой придать огласке ситуацию с давлением на прессу в регионе.

Ранее журналист RusNews Сергей Плотников сообщил, что его похитили и увезли в лес в 40 километрах от города неизвестные в балаклавах, пишет sobesednik.ru Похитители требовали от журналиста согласия на сотрудничество, при этом не уточняя, кем они являются. У Плотникова пытались выведать, какие планы у протестного сообщества, его избивали и стреляли под ноги. Когда злоумышленники поняли, что он не обладает информацией, его оставили в лесу. 
«Мы написали заявление в Следственный комитет с требованием разобраться в инциденте. Но понимаем, что наша защита — это огласка. Мы просим защиты и поддержки у журналистского сообщества России и мира», — заявили коллеги Сергея. 

 Также упоминаются два кейса с правовым преследованием журналистов. Корреспондента Newsader Алексея Филимонова оштрафовали на 10 тысяч рублей за «участие в акции» 28 сентября, несмотря на то, что он был на редакционном задании. Против журналистки Activatica Кристины Грицаенко составлено три протокола, как ей сообщили в местном Центре «Э». 
По каким статьям — не уточняется. До этого за Грицаенко неделю велось наблюдение.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ
Ольга Карач
лукашенко в сизо кгб: вот зачем была встреча с...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]