Ранее журналист RusNews Сергей Плотников сообщил, что его похитили и увезли в лес в 40 километрах от города неизвестные в балаклавах, пишет sobesednik.ru Похитители требовали от журналиста согласия на сотрудничество, при этом не уточняя, кем они являются. У Плотникова пытались выведать, какие планы у протестного сообщества, его избивали и стреляли под ноги. Когда злоумышленники поняли, что он не обладает информацией, его оставили в лесу.

«Мы написали заявление в Следственный комитет с требованием разобраться в инциденте. Но понимаем, что наша защита — это огласка. Мы просим защиты и поддержки у журналистского сообщества России и мира», — заявили коллеги Сергея.





Также упоминаются два кейса с правовым преследованием журналистов. Корреспондента Newsader Алексея Филимонова оштрафовали на 10 тысяч рублей за «участие в акции» 28 сентября, несмотря на то, что он был на редакционном задании. Против журналистки Activatica Кристины Грицаенко составлено три протокола, как ей сообщили в местном Центре «Э».

По каким статьям — не уточняется. До этого за Грицаенко неделю велось наблюдение.



