Вместо тихой охоты мог случиться громкий взрыв
Страшную поляну обнаружила жительница Барани, отправившись в лес за грибами
Когда жительница Барани в паре километров от дороги забрела на тихую полянку, оказалось, что в этом месте из земли «растут» вовсе не грибы. Рассмотрев торчащие из-под листвы снаряды, грибница осторожно обошла их, а когда выбралась из леса и добралась домой, сообщила о находке в милицию.
Женщине пришлось еще раз вернуться к страшной поляне — нужно было показать опасное место милиционерам. Когда поляну с боеприпасами нашли, правоохранители вызвали саперов.
Группа разминирования войсковой части 5524 после обследования поляны и окрестностей собрала в этом 52 артиллерийских снаряда различных калибров, а также взрыватель.
Найденные боеприпасы времен Второй мировой войны были уничтожены, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
Источник: vitebsk.cc
14:52 16/10/2020
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