«Если документ нужно будет изменить или получить новый, человеку дадут уже два документа: для отношений внутри Беларуси — ID-карту, а для выезда и использования за пределами нашей страны — биометрический паспорт», — сообщили в Минюсте.





Те из белорусов, которые получат ID-карту, автоматически приобретает электронную цифровую подпись с 10-летним сроком годности и личный электронный кабинет. Отказаться от них нельзя.





С момента создания (с рождения человека) кабинет имеет статус неактивный, пока человек его не активизирует в момент первичной идентификации с использованием электронной цифровой подписи с ID-карты.





Здесь будет находиться вся информация с историей использования этого кабинета. Даже если человек не заходил в кабинет, но государство предпринимало какие-то действия относительно гражданина, то сообщения об этом будут присылаться в кабинет, сообщает «Звязда».





На ID-карте, которая заменит паспорт, будут собраны данные, которые практически никогда не меняются: дата рождения, имя, отчество, фамилия, пол.





«Цифровой паспорт совершит в стране революцию. Так же как появление такси Uber, которое изменило подходы к сервисам и мышление людей. Нам показали, как это может работать в онлайне без диспетчерских служб.





Наша задача сейчас — создать условия для перевода всех процессов в онлайн-взаимодействие, чтобы минимизировать походы в различные структуры», — подчеркнул Сергей Руднев, первый заместитель директора Национального центра электронных услуг.





«Второе необходимое мероприятие — полная переработка государственной системы управления открытыми ключами. С 1 января мы полностью начинаем уходить от выпуска сертификатов юридических лиц. Это будет сертификат физического лица плюс сертификат, определяющий его полномочия.





Таким образом первичным субъектом становится человек, а процессы, происходящие вокруг него, — его атрибуты. И вариантов таких сертификатов может быть множество», — уточнил Сергей Руднев.





По словам экспертов, всем органам власти придется в 2021 году закупить специальные считыватели, чтобы принимать белорусов, у которых id-карта.





Впрочем, куда удобнее было бы, чтобы часть услуг с электронной цифровой подписью можно было производить через телефон. Но пока это не предусмотрено.