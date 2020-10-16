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"Некоторые отказываются". Отремонтируют ли самолет Лукашенко в Германии?

Несколько дней назад самолет Лукашенко прибыл на обслуживание в Гамбург в компанию Lufhansa Technik.

Одновременно с этим немецкие профсоюзные активисты начали распространять среди работников листовку, в которой рассказывали о ситуации в Беларуси и выражали надежду, что «руководство компании воздержится от каких-либо санкций, если коллеги откажутся работать с этим самолетом». Представители профсоюза Ver. di в компании Lufthansa Technik рассказали TUT.BY, что некоторые работники действительно отказываются обслуживать самолет, другие же продолжают с ним работать.

В профсоюзе говорят, что листовку с информацией о ситуации в Беларуси и положении рабочих у нас в стране работникам Lufthansa Technik раздают в распечатанном виде и рассылают по почте. Отношение к ней профсоюзы называют «очень разным».

— Из-за авиационного кризиса многие работники рады тому, что у них вообще есть работа. В настоящее время есть как те коллеги, кто работает с самолетом, так и те, кто отказывается.

По информации профсоюза, самолет Лукашенко проведет в Гамбурге минимум неделю. Ранее официальный представитель Lufthansa Technik Вольфганг Райнерт говорил Deutsche Welle, что сервисное обслуживание самолетов всех клиентов проводится в соответствии с графиком.

В листовке, которую распространяют среди работников профсоюзные активисты, говорится о том, что «в Беларуси систематически ограничиваются права трудящихся», а Лукашенко «отдал приказ стрелять из боевого оружия в демонстрантов в Беларуси». 

Немецкие профсоюзные активисты выдвигают требования к белорусским властям: немедленное прекращение жестких подавлений протестов, неограниченное право на забастовку, возможность объединяться в независимые профсоюзы, отставка Лукашенко и проведение новых выборов, освобождение политзаключенных, восстановление на работе тех, кто был уволен.
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