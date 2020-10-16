



По состоянию на 16 октября в стране официально зарегистрированы 86 тыс. 392 человека с положительным тестом на COVID-19 - это 658 новых случаев заражения за сутки.





Накануне прирост - 613 новых случаев.





В Минзлраве также утверждают, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умер 921 пациент" (+5 за последние стуки). Хотя на самом деле это, мягко говоря, не так и данну цифру нужно умножать как минммум на 6.



