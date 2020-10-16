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Официально: за сутки выявлено уже 658 новых случаев заражения Covid-19

По состоянию на 16 октября по утверждению Минздрава, информации которого доверять нельзя, в Беларуси за сутки выявлено 658 новых случаев заражения Covid-19, 5 пациентов умерли.


По состоянию на 16 октября в стране официально зарегистрированы 86 тыс. 392 человека с положительным тестом на COVID-19 - это  658 новых случаев заражения за сутки.

Накануне прирост - 613 новых случаев.

В Минзлраве также утверждают, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умер 921 пациент" (+5 за последние стуки). Хотя на самом деле это, мягко говоря, не так и данну цифру нужно умножать как минммум на 6.

Так что берегите себя, обязательно носите в общественных местах и местах большого скопления людей маски и соблюдайте другие меры предосторожности - с учетом безразличия нынешней так называемой власти к этой проблеме ситуация в ближайшие месяцы может быть гораздо хуже той, что была в мае-июне, а тогда только в июне умело около 3,5 тысяч человек. 
"Белорусский партизан"
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