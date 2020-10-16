Погода в выходные: ночью до -3°С и первый снег

Заметное похолодание начнется в стране уже в пятницу из-за влияния холодной неустойчивой воздушной массы арктического происхождения. Она же продолжит влиять на погоду в Беларуси 17-18 октября.





В субботу будет облачно с прояснениями. Местами по республике, а днем на большей части территории Гомельской, Могилевской и Брестской областей ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь.





Будет дуть северный, северо-восточный умеренный ветер, днем по юго-востоку - порывистый. Минимальная температура воздуха ночью составит 0..+7°С, при прояснениях столбик термометра опустится до -2°С. В середине дня потеплеет до +3..+10°С.





В воскресенье 18 октября также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. Ожидается северный с переходом на западный порывистый ветер, днем по северо-западу местами - сильный порывистый. В ночные часы похолодает до -3..+4°С, днем воздух прогреется до +2..+9°С.





По данным погодного сервиса Gismeteo, в начале следующей недели сохранится холодная погода. При этом уже к концу недели немного потеплеет.







