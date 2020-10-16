Белоруску, живущую в Австралии, "распознали" на митинге в Минске и вызвали в суд

Белоруска Майя Корсик, которая уже 5 лет живет в Австралии и проводит акции солидарности в Сиднее, пишет, что на адрес ее родителей ей пришла повестка в минский суд.