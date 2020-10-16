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Белоруску, живущую в Австралии, "распознали" на митинге в Минске и вызвали в суд

Белоруска Майя Корсик, которая уже 5 лет живет в Австралии и проводит акции солидарности в Сиднее, пишет, что на адрес ее родителей ей пришла повестка в минский суд.


Против Майи ведется административный процесс за "организацию или участие в незаконном массовом мероприятии".

Девушка утверждает, что в последний раз была в Беларуси в 2017 году. Вероятно, произошла ошибка вроде отправки умершим людям "писем счастья" с обязательством оплатить "тунеядский" сбор.
Еврорадио
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