В заявлении на официальной странице инициативы сообщается следующее:





«Весной-2020 мы пришли на помощь государственной системе здравоохранения, но сейчас взаимодействие кампании #BYCOVID19 с государством невозможно:





- заблокирована и закрыта властями площадка для сбора средств МолаМола, ее сооснователь Эдуард Бабарико сидит в СИЗО. Удобного и прозрачного сбора средств в условиях Беларуси организовать невозможно.





- сооснователям BYCOVID19 Андрею Стрижаку и Андрею Ткачеву пришлось покинуть Беларусь в связи с преследованиями властей. Андрей Ткачев был подвергнут пыткам и избиениям во время задержания на мирной акции протеста.





Государству было бы неплохо определиться с приоритетами. Если хватает на водометы и системы "Барьер" - то должно хватать денег и на ИВЛ и кислородные концентраторы.





Если хватает ресурса надеть балаклаву или маску на каждого силовика - значит есть деньги на медицинские маски и респираторы.





Если хватает денег оплачивать многомесячные дежурства сотен омоновцев - значит хватает на оплату и сверхоплату труда нужного количества медработников.





Сегодня, когда в стране не утихает волна насилия и преследований, у нас нет слов для призыва к частным лицам или частному бизнесу в какой-либо форме помогать государству.





Сегодня мы не можем рисковать нашими людьми. Вы видите, как жернова репрессий перемалывают тех, кто стартует добрые инициативы, и, давайте будем честными, мы не имеем никакого желания отдать часть своей жизни на помощь в условиях, когда средства индивидуальной защиты есть в продаже и на них просто нужно выделить бюджет.





На дворе уже не та ситуация, в которой оказался мир весной.





Мы очень волнуемся за медработников, от которых в последнее время мы получаем все больше просьб о помощи и жалоб на отсутствие средств защиты. Нас спрашивают, будем ли мы продолжать помощь врачам. Как и было сказано выше, BYCOVID19 в прежнем формате не будет перезапущен.





Мы уверены, что общество всячески поддержит медиков, которые будут требовать, чтобы администрации обеспечивали нужные условия труда, должную защиту и честную информацию для общества. В том числе по смертности и реальному уровню заболеваемости»





«Флагшток» попросил прокомментировать сложившуюся ситуацию врача одной из гомельских больниц, который попросил сохранить его имя и место работы в тайне.





- Готовы ли гомельские больницы ко второй волне COVID-19?





– В мае наши работники массово заболевали, потому что носили один респиратор 3–4 недели, который кварцевали, так как государство на этом экономило. Зато потом, когда медработники повально начали болеть, респираторы начали выдавать каждый день. То есть получается, что они были.





У нас сейчас вновь вспышка коронавируса, началась вторая волна и опять встал вопрос про элементарные маски.





Мы сегодня в условиях сложной эпидемиологической ситуации берем ПЦР у якобы чистых больных без средств защиты, одевая только марлевые маски. А потом у некоторых пациентов выявляют ковид.





- Есть ли какие-то инструкции на этот счет?





– Марлевая маска у медработника не является средством защиты. Но нам их выдают, потому что от министерства нет четких инструкций, как защищать медработников, которые работают в учреждениях, не выделенных исключительно под ковидных больных.





Чиновники министерства по идее должны информировать людей. Но для того, чтобы сохранить свою должность и хорошую зарплату они будут все что угодно делать, только лишь бы не нести никакой ответственности. А для этого самое главное, чтобы не было паники.





Но паника уже есть, потому что сейчас работать в этой стране смертельно опасно для себя и своих близких. Нет никакого смысла в том, чтобы сегодня ходить на работу, заражаться и заражать близких.





- Как к ситуации относятся врачи?





– Мы понимаем, что никому не нужны. В контракте у меня написано, что главврач, который принял меня на работу, обязан обеспечить безопасность моего рабочего места. Но при этом масок у нас нет, средств защиты нет. И мы якобы чистая больница. Но как больница может быть чистой, если медработники массово болеют.





Сегодня лучше работать в больнице, выделенной под ковидных больных, когда тебе выдают средства защиты, доплачивают надбавки и человек, приходя на работу, осознает все риски.





Кстати, сейчас власти обвиняют в резком росте числа заболевших коронавирусом участников акций протеста. Однако врачи заявляют, что между протестующими и второй волной COVID-19 нет никакой связи. Рост заболеваемости связан с началом учебного года и с тем, что государственная система здаравоохранения вновь игнорирует опасность болезни и оказалась не готова ко второй волне.





В этой связи медики выступили со специальным обращением к белорусам. "Мы возмущены очередной порцией лицемерия от Минздрава!", - подчеркивают врачи.











