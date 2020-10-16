Витеблянка попросила власть разрешить ей «пикет» на собственном балконе (а ее уже за такой судили). Что ответили?
В начале октября суд наказал супругов Константина и Татьяну Северинцев — родителей политика Павла Северинца, — за «пикетирование в общественном месте» — на лоджии собственной квартиры. Муж получил предупреждение, жена — штраф. Татьяна написала в администрацию района: так можно ли проводить на балконе «массовые мероприятия»? Местная власть ответила, пишет TUT.BY
Флаг на лоджии семьи Северинцев
Напомним, 30 августа по Витебску ходили мирные демонстранты. Колонна прошла и мимо дома на проспекте Строителей, где живут Северинцы. Татьяна и Константин, а также их знакомая Елена Янушковская вышли на лоджию и приветствовали шествие большим БЧБ-флагом.
Согласно протоколу милиции, который лег в основу решения суда, Татьяна «находилась в общественном месте — на лоджии в своей квартире, и на глазах у других горожан принимала активное участие в пикетировании: выражала общественно-политические интересы с использованием бело-красно-белого полотнища, привлекала внимание прохожих, показывала жесты руками».
Судья Михаил Юрченко тогда спросил, обращалась ли женщина в администрацию района за разрешением на проведение массового мероприятия, чем вызвал смех в зале суда.
— Как это понимать? Моя квартира — это общественное место? Я должна была бежать в администрацию Первомайского района и спрашивать разрешения выйти на лоджию? Какое может быть пикетирование в собственной квартире? — интересовалась в ответ Татьяна.
Суд тогда оштрафовал Татьяну Северинец на 25 базовых величин (675 рублей) и вынес предупреждение ее мужу Константину.
Елена Янушковская за участие в этой же «акции на балконе» еще раньше получила штраф в 945 рублей.
Татьяна Северинец написала заявление в администрацию своего района с просьбой санкционировать ей «массовое мероприятие на лоджии своей квартиры».
Через две недели пришел ответ за подписью замглавы администрации Первомайского района Витебска Сергея Бородина. В нем говорится, что лоджия «не относится к общественному месту», а значит, — не подпадает под действие Закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». Соответственно, разрешение местной власти на проведение «массовых мероприятий» на лоджии не требуется.
Фото предоставлено Татьяной Северинец
Татьяна Северинец, кстати, обжаловала то решение суда.
09:52 16/10/2020
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