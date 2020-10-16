Флаг на лоджии семьи Северинцев





Напомним, 30 августа по Витебску ходили мирные демонстранты. Колонна прошла и мимо дома на проспекте Строителей, где живут Северинцы. Татьяна и Константин, а также их знакомая Елена Янушковская вышли на лоджию и приветствовали шествие большим БЧБ-флагом.





Согласно протоколу милиции, который лег в основу решения суда, Татьяна «находилась в общественном месте — на лоджии в своей квартире, и на глазах у других горожан принимала активное участие в пикетировании: выражала общественно-политические интересы с использованием бело-красно-белого полотнища, привлекала внимание прохожих, показывала жесты руками».





Судья Михаил Юрченко тогда спросил, обращалась ли женщина в администрацию района за разрешением на проведение массового мероприятия, чем вызвал смех в зале суда.





— Как это понимать? Моя квартира — это общественное место? Я должна была бежать в администрацию Первомайского района и спрашивать разрешения выйти на лоджию? Какое может быть пикетирование в собственной квартире? — интересовалась в ответ Татьяна.





Суд тогда оштрафовал Татьяну Северинец на 25 базовых величин (675 рублей) и вынес предупреждение ее мужу Константину.





Елена Янушковская за участие в этой же «акции на балконе» еще раньше получила штраф в 945 рублей.









Татьяна Северинец написала заявление в администрацию своего района с просьбой санкционировать ей «массовое мероприятие на лоджии своей квартиры».





Через две недели пришел ответ за подписью замглавы администрации Первомайского района Витебска Сергея Бородина. В нем говорится, что лоджия «не относится к общественному месту», а значит, — не подпадает под действие Закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». Соответственно, разрешение местной власти на проведение «массовых мероприятий» на лоджии не требуется.





Фото предоставлено Татьяной Северинец





Татьяна Северинец, кстати, обжаловала то решение суда.