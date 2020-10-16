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"Вирус вернулся — и готов собирать жатву". Доктор Мартов из Витебска — о второй волне коронавируса

Медики объявили вторую волну коронавируса, и в октябре в Витебске к лечению коронавирусных пневмоний на усиленный режим работы перевели амбулатории и поликлиники.

Владимир Мартов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской больницы скорой медицинской помощи, философ, автор книг по истории и медицине. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Своим видением ситуации с «осенней волной» коронавируса с «Витебским курьером news» поделился Владимир Мартов — заведующий отделением анестезиологии и реанимации БСМП.

— Как вы охарактеризуете ситуацию с коронавирусом в Витебске на данный момент?

— В Витебске в ходу вторая волна коронавирусной инфекции. Идет мобилизация ресурсов для оказания помощи пациентам с коронавирусом, подключаются все новые стационары.

Сейчас, кроме инфекционной больницы, в Витебске для лечения коронавирусных пневмоний перепрофилировали отделения БСМП. Кроме того, уже включился корпус кожвендиспансера, подключают к работе нефрологический корпус областной клинической больницы.

Поток пациентов в стационары растет: уже более 50 обращений в день. Госпитализируют половину.

Нетяжелым пациентам с коронавирусной инфекцией нечего делать в больнице. В отличие от весны, когда поначалу госпитализировали всех, даже просто контакты, сейчас делать это не нужно.

— Была информация, что осенью в Витебске регистрировали случаи коронавируса у школьников.

— Да, осенний вирус отличается от весеннего. Болеют дети и подростки. Не знаю, насколько тяжело, но болеют.

— Ситуация с коронавирусом осенью развивается лучше или хуже, чем весной? По официальной статистике, количество заболевших увеличивается, но смертность остается на прежнем уровне — 5−6 человек в день.

— Лучше или хуже медики готовы помогать во время второй волны — трудно сказать. Мне больше по душе удовлетворенность пациентов. Даже в самых плохих ситуациях желательно, чтобы люди чувствовали, что к ним относятся по-человечески. Система системой (она безлична и бездушна), а человечность человечностью.


Коронавирусная инфекция по-прежнему не имеет лечения. Но облегчение симптомов — крайне важно. Важно ощущение пациентов и их родственников, что они не брошены, что им готовы помочь. Важна уверенность, что медицинских ресурсов хватит на всех.

Весной в какой-то момент был ужас ужасный. В том числе по причине заболеваемости самого медперсонала, когда пустели целые отделения. Сейчас хорошо бы сохранить ресурсы для оказания адекватной медпомощи. А число смертей в день будет подрастать с ростом заболеваемости.

Есть «отложенные» смерти, когда современные технологии позволяют продлить жизнь, но не могут помочь выздороветь.

Что касается статистики. Есть формулировки: «пациент, умерший от коронавирусной инфекции» и «пациент, умерший с коронавирусной инфекцией». Я подаю по своей службе реанимации вторую. Первая формула сложнее и поддается двойному толкованию.

— Как медики готовы к новой волне коронавируса, хватает ли средств индивидуальной защиты?

— Больницы помнят весенний режим и знают, с чем будут иметь дело. В БСМП хватает средств индивидуальной защиты. Морально медики подготовлены лучше, чем весной. Но и усталость накопилась. Сказываются отложенные отпуска. Уже некоторым специалистам и «ковидных» денег не хочется, хотя они приличные.

— А куда пропал коронавирус летом?

— Куда пропал коронавирус в июле-августе — медики сами удивляются. Но факт, что пропал. Это биология процесса, нам неподвластная. Но сейчас вирус вернулся — и готов собирать жатву.

Владимир Мартов обратил внимание на еще одну проблему, которая касается пожилых людей.

— В период пандемии прекращаются посещения пациентов в больницах. Для пожилых людей это беда. Иногда они «теряются» даже дома, в окружении близких людей. Что с ними будет в условиях карантина? Пожилым пациентам может быть плохо, они могут пережить оперативные вмешательства — это беда в квадрате, и проблема пока не имеет решения. Весной-летом это стало большой проблемой.

Не так давно, год-полтора назад, Минздрав принял волевое решение допустить родственников к пациентам в реанимации. У нас в БСМП это решение приняли еще раньше. Но коронавирус сломал эту программу.

В Беларуси на 15 октября зарегистрированы 85 734 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщает Минздрав. Прирост за сутки — 613 новых инфицированных.

Выздоровели и выписаны 78 583 пациента с диагнозом COVID-19 (365 за сутки). Всего проведено 2 144 544 теста (25 728 за сутки).

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 916 пациентов — 5 человек за последние сутки.
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