В Гродно задержали директора детского хосписа





Произошло это во время встречи с жителями одного из дворов. Ольга рассказывала, чем занимается хоспис и чем могут помочь волонтеры. Силовики приказали остановить мероприятие, но люди не расходились. Через некоторое время во двор въехал автобус ОМОНа, и Величку задержали.





Директору хосписа было предъявлено обвинение в участии в акции, которая прошла более месяца назад. До суда ее оставили за решеткой.