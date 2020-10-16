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В Гродно задержали директора детского хосписа

Задержана директор гродненского детского хосписа Ольга Величка.


Произошло это во время встречи с жителями одного из дворов. Ольга рассказывала, чем занимается хоспис и чем могут помочь волонтеры. Силовики приказали остановить мероприятие, но люди не расходились. Через некоторое время во двор въехал автобус ОМОНа, и Величку задержали.

Директору хосписа было предъявлено обвинение в участии в акции, которая прошла более месяца назад. До суда ее оставили за решеткой.
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