Коронавирус новости - ученые рассказали, когда коронавирус может утихнуть и вспомнили о чуме / REUTERS





Патогены вирусов, которые поражали миллионы людей на протяжении истории, до сих пор с нами. Искоренить их полностью невозможно.





К таким выводам пришли ученые из Южной Каролины в США, цитирует Science alert





Единственное заболевание, с которым специалистам удалось покончить, была оспа. В 1960-1970-х годах кампании массовой вакцинации, проведенные ВОЗ, были успешными, а в 1980-м недуг объявили первым, который удалось побороть.





В 2018 году больных малярией было 228 миллионов, 405 тысяч пациентов скончались. С 1955 года глобальные программы по преодолению болезни принесли определенный успех, однако вспышки малярии фиксируют до сих пор – в основном в южных районах мира.





Так же и туберкулез, проказа, корь были с человечеством бок о бок на протяжении тысячелетий. Искоренение патогенов пока не является реальным. В этом перечне ученые также вспоминают более молодые болезни – ВИЧ, Эбола, различные виды коронавируса.









"Исследование глобального развития болезней показывает, что летальные исходы от инфекций составляют почти треть всех смертей в мире", – говорится в материале.





А в эпоху глобализации человечество постоянно сталкивается с угрозой возникновения новых инфекций, продолжая страдать от старых недугов.





Ученые констатируют, что большинство инфекционных болезней никуда не денутся. Ведь даже те вирусы, от которых сейчас уже разработаны вакцины, продолжают забирать жизни. Например, чума возвращается каждые десять лет, поражая прежде всего незащищенные слои общества.





Авторы материала отмечают, что с XIV века вспышка вируса могла утихнуть на месяц, иногда на годы, из-за изменения температуры, влаги и контакта переносчиков.





Ученые допускают, что даже при условии изобретения вакцины COVID-19 еще длительное время будет отнимать жизни, но правительства стран могут предотвратить развитие такого сценария, введя эффективную политику вакцинации населения.



