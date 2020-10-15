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Игорь Любовицкий назначен судьей Верховного суда

Александр Лукашенко 15 октября подписал указ №364 "О назначении и освобождении судей". Об этом сообщает  БелТА.

Игоря Любовицкого назначили судьей Верховного суда, освободив его от должности судьи Минского городского суда, Андрея Лихача заместителем председателя Гродненского областного суда, Светлану Гончар заместителем председателя Минского областного суда, Сергея Николаева первым заместителем председателя Минского городского суда, а Ольгу Ромашевскую - заместителем председателя этого суда.

Руслан Анискевич освобожден от должности судьи Верховного суда, Виталий Кулеш и Алексей Левкович - от должностей заместителей председателя Гродненского и Минского областных судов соответственно.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.
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