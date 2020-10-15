+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Flo сделала бесплатной премиум-версию приложения для белорусок навсегда

Премиум-версия приложения Flo стала бесплатной для белорусских пользовательниц, причем навсегда. Такой подарок компания сделала в честь своего пятилетия.

— Flo основан белорусами и в Беларуси, и мы хотим, чтобы любая девушка и женщина в нашей стране имела актуальную и достоверную информацию о своем здоровье независимо от ее социального положения, возраста и того, где она живет — в Минске или в самом отдаленном регионе страны. Поэтому мы сделали премиум-версию Flo навсегда бесплатной для белорусок. Flo уже скачали 750 000 пользовательниц в Беларуси. Это более трети женщин репродуктивного возраста. Теперь и они, и все новые пользовательницы в стране получат бесплатную премиум-подписку, — рассказали dev.by в компании.  


Премиум-подписка Flo — это неограниченный доступ к персонализированному контенту и функционалу приложения: мультимедийным курсам, статьям, аналитике цикла, отчетам о состоянии здоровья и чат-ботам, которые помогут женщинам лучше понимать сигналы своего тела. Все материалы Flo разработаны совместно с врачами и экспертами в области здоровья. Бесплатный доступ к расширенному функционалу был активирован для пользовательниц в Беларуси автоматически.

Flo — белорусское приложение для женского здоровья. По версии аналитической платформы Appannie, в прошлом году Flo стало самым популярным в мире приложением в App Store в категории Health&Fitness.



Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ
Ольга Карач
лукашенко в сизо кгб: вот зачем была встреча с...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]