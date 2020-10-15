С народом! Маша - бомж из леса под Гродно, — о протестах в Беларуси

«Они ходили на выборы, стояли в огромных очередях, а их просто кинули», — говорит героиня материала Hrodna.life Маша. Она ушла жить в лес на окраину Гродно более 5 лет назад. Жизнь круглый год в палатке не означает, что женщина не следит за обстановкой в стране и не имеет собственной точки зрения. Она поделилась своим мнением с Русланом Кулевичем.

Протест: вид из леса

На президентские выборы Маша и ее друг Юрий решили не идти. Подумали, что это не их дело, и остались в лесу.





«А зачем нам это? Наша жизнь от этого лучше не станет. И так было понятно, что Лукашенко выиграет. Я была одновременно и на его стороне, и на стороне Тихановской, которую в итоге поддержало большинство. Но каждый из этих кандидатов прав по-своему. Если сегодня потеряем рынок сбыта, будет очень плохо. Но то, что происходит на улицах, я про насилие, это плохо — так быть не должно».





Маша из леса





Впервые о Марии Hrodna.life рассказал в феврале 2018 года. К тому моменту 4 года из своих 29 она прожила в лесу и оказалась без документов.





Родители девушки были алкоголиками, их лишили родительских прав. Жить в палатке она начала в 18 лет из-за трудностей с жильем и нормальной работой.





После публикации десяток гродненцев захотели помочь Марии. Но в городских условиях девушка и ее друг смогли прожить всего три месяца. Мария объясняла, что испытывала сложности на работе в общении с людьми из-за отсутствия такой привычки. Также она упоминала, что таких как она нельзя резко возвращать в общество и необходима работа с психологом.





Маша считает, что Александр Лукашенко должен извиниться перед белорусским народом за насилие в стране. Этот поступок мог бы на какое-то время остановить протест.





«Если он так любит страну, то пусть бы сделал достойного преемника. Не сына своего, а человека из народа. Пусть он будет первое время помощником нового президента, его опыт правления пригодился бы Беларуси. Лукашенко же не будет вечным, об этом он не думает. Мне кажется, ему не надо было гасить демонстрации на улицах, а наоборот, приветствовать людей и прислушаться к большинству. Сказать, мол я уже староват и не прав где-то был. И искать диалог. После этого люди бы потянулись к нему, но пока он не хочет делиться властью».





Маша живет в лесу с мужчиной и девятью котами

Выходить в город и высказывать свою гражданскую позицию Маша не собирается. Ей хватает новостей в интернете. «Мы в курсе всех событий, связь с цивилизацией не потеряна», — говорит она.





«Если я пойду и меня где-нибудь загребут на протестах, будет очень плохо. Коты и мой мужчина останутся без меня, поэтому лучше я буду в лесу. Иногда мне приходится выходить в город и заряжать телефон, я общаюсь с девчонками и спрашиваю у них, почему они ходят на митинги. Они говорят, что дело уже не в Лукашенко, им просто наплевали в душу. Они ходили на выборы, стояли в огромных очередях, а их просто кинули».

Жизнь в палатке

Неравнодушные гродненцы два года назад помогли Маше сделать документы, устроили ее на работу и даже предоставили жилье. Но она пользовалась возможностью недолго и снова ушла в лес — не захотела менять привычный образ жизни. В лесу она живет со своим мужчиной Юрием и котами.





«У меня все хорошо, обзавелась семейством. Уже девять котов, какие-то нелюди выкинули их в лес. Пришлось взять под опеку. Одного скоро отдаю, надеюсь и других пристрою. В лесу мы не мерзнем и не голодаем. Коронавирус? Нас это не касается. В город выходим только по работе, с людьми стараемся не контактировать. А в лесу, где мы живем, постоянно чистый воздух».





Зарабатывает на жизнь Маша прежним способом — собирает бутылки и металлолом. Летом пробовала себя на сезонных работах в «Зеленстрое».





«Сырье дорожает в стране. За килограмм бутылок уже 15 копеек дают, это почти в два раза больше чем в прошлом году. В цене поднялись и металлы. В целом на улице в Беларуси выжить сегодня можно, было бы желание работать. Такое желание у нас есть. Я не скрываю, мы выпиваем немного, собственно, как все нормальные люди. В этом нет ничего плохого».



