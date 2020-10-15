В конце сентября был задержан Георгий Дядюшко, директор комбикормового завода в посёлке Россь Волковысского района. Георгий не только занимал пост директора завода, но и был депутатом местного совета. Причём дважды. Сейчас он находится в гродненской тюрьме.





— Он пока что подозреваемый. Обвинения ещё не выдвинуты. Предварительно — статья 430 ч.2 УК РБ, получение взятки, — рассказывает Еврорадио его жена Майя.

“Когда достали конверт, там было 3300 белорусских рублей”

Майя рассказывает, что 24 сентября в кабинет Георгия Дядюшко зашёл некий Артём Елизаренко из ООО “Зерновые традиции”. Он положил на стол Георгия файл с документами. Между бумагами лежал конверт с деньгами. Майя утверждает, что Георгий не успел даже притронуться к этому файлу.





Через несколько секунд Дядюшко задержали.





— Было четыре машины, сотрудники все по гражданке. Как только он [Елизаренко. — Еврорадио] положил эти документы, сразу следом зашли они [силовики. — Еврорадио]. У мужа при себе было 15 рублей. Когда достали конверт, там было 3300 белорусских рублей.





Артём Елизаренко из “Зерновых традиций” не отрицает, что каким-то образом причастен к конфликту, но на наши вопросы отвечает уклончиво:





— Я к этому имею отношение. С этой ситуацией тоже разбираюсь.





Дачу взятки Елизаренко отрицает.





Младшие семьи Дядюшко с БЧБ-флагом / Еврорадио





В самой Росси и на заводе ходят слухи, что Дядюшко попал в тюрьму из-за гражданской позиции: как директор Георгий отказался заставлять своих сотрудников подписываться за Лукашенко во время предвыборной кампании.





— Когда собирали подписи за Лукашенко, пришла представительница администрации и сказала ему, что завтра на завод приедут собирать подписи за действующего, и муж должен заставить людей на предприятии, чтобы они расписывались, — продолжает Майя Дядюшко. — Муж ответил: “Я никого заставлять не буду. Пусть приезжают, садятся на проходную. Люди к 8 часам будут идти на работу, кто захочет — тот пусть подписывает, а я никого заставлять не буду”.





Подписи собирал какой-то парень. Он просидел на проходной, но ни один человек не подписался, и муж тоже не подписался. Потом у мужа спрашивали, мол, как так? На самом захудалом предприятии — и то 10 подписей собрали, а у вас ни одной?





На предприятии он работает уже 16 лет. Начинал с механика, инженера, потом стал директором. Коллектив здесь небольшой — 80 человек, должности замдиректора тут не было, и в ней, как таковой, не нуждались. И буквально за две недели до задержания ввели должность зама. Когда муж пришёл домой и сказал, что он познакомился с новым заместителем, я сказала “А не хотят ли тебя убрать с работы за выборы и подписи?”. Мужу тогда это странным не показалось.





Майя не скрывает, что семья посещала митинги в поддержку Светланы Тихановской.





— Когда приезжала Тихановская, мы с мужем ездили на встречу. Перед приездом Тихановской депутатов собирали в Волковысском райисполкоме. Там сказали, что на митинге будут снимать на видео, и каждый, мол, решает сам — идти или не идти. Но мы всё равно были. На мирные митинги в Волковыск тоже ездили.





Где какая справедливость, я не понимаю? Он ничего не боялся, он всегда был против этого беспредела. Весь завод гудит о том, что мужа взяли из-за выборов и подписей, что его засняли на одном из митингов.





Георгий Дядюшко с детьми / Еврорадио





Работница завода в разговоре с Еврорадио говорит, что ей сложно представить, за что на предприятии можно давать взятку:





— Мы тут сами ничего не решаем. Договора заключают в Скиделе, на головном предприятии. Если у нас есть договор, и наш бухгалтер видит, что есть проплата, то покупатель просто приезжает и берёт. Мы эти документы не составляем, а без них не работаем.





Георгий — специалист, который хорошо знает производство, владеет всеми технологическими операциями. Спокойный, уравновешенный, не хам. Адекватно реагирует на все проблемы. Если нужна его помощь, то всё решается оперативно.





Сказать, как относится весь коллектив к Георгию, не могу — я за всех не отвечаю. Но могу сказать за свою бригаду: когда писали ходатайство, практически все подписались.





Сейчас Георгий Дядюшко находится в гродненской тюрьме. Меру пресечения, даже с учётом того, что у него многодетная семья и кредиты, пока что не изменили. В семье Дядюшко — шестеро детей, младшему — 10 месяцев. В 2018 году его жена Майя была награждена орденом матери.



