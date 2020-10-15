Впервые на учениях ОДКБ в Беларуси создана миротворческая миссия
В ходе командно-штабных учений с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2020", которые проходят в Витебской области Беларуси, впервые в практике проведения профильных манёвров сформирована миротворческая миссия.
"Миротворческая миссия, состоящая из сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ, в ходе учений осуществляет анализ обстановки в зоне условного конфликта, определяет причины разногласий и предлагает пути их разрешения", - сказано в сообщении, размещённом на сайте ОДКБ в четверг.
По данным штаба, "на миссию возлагаются организация и проведение переговоров с представителями конфликтующих сторон и местных властей с целью предотвращения нарастания напряженности и достижения компромисса между конфликтующими сторонами".
Общая численность участников учения составляет более 900 человек, также задействованы свыше 120 единиц военной и специальной техники, пишет interfax.by
18:17 15/10/2020
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