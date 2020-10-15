Впервые на учениях ОДКБ в Беларуси создана миротворческая миссия

"Миротворческая миссия, состоящая из сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ, в ходе учений осуществляет анализ обстановки в зоне условного конфликта, определяет причины разногласий и предлагает пути их разрешения", - сказано в сообщении, размещённом на сайте ОДКБ в четверг.









По данным штаба, "на миссию возлагаются организация и проведение переговоров с представителями конфликтующих сторон и местных властей с целью предотвращения нарастания напряженности и достижения компромисса между конфликтующими сторонами".





Общая численность участников учения составляет более 900 человек, также задействованы свыше 120 единиц военной и специальной техники, пишет interfax.by



