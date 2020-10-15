+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Впервые на учениях ОДКБ в Беларуси создана миротворческая миссия

В ходе командно-штабных учений с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2020", которые проходят в Витебской области Беларуси, впервые в практике проведения профильных манёвров сформирована миротворческая миссия.

"Миротворческая миссия, состоящая из сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ, в ходе учений осуществляет анализ обстановки в зоне условного конфликта, определяет причины разногласий и предлагает пути их разрешения", - сказано в сообщении, размещённом на сайте ОДКБ в четверг.


По данным штаба, "на миссию возлагаются организация и проведение переговоров с представителями конфликтующих сторон и местных властей с целью предотвращения нарастания напряженности и достижения компромисса между конфликтующими сторонами".

Общая численность участников учения составляет более 900 человек, также задействованы свыше 120 единиц военной и специальной техники, пишет interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ
Ольга Карач
лукашенко в сизо кгб: вот зачем была встреча с...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]