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Он идет за нами: за последние сутки 613 новых случаев заражения COVID-19

И это только официально.


На 15 октября в стране зарегистрированы 85 тыс. 734 человека с положительным тестом на COVID-19 (+613 новых больных).

При этом уверждается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 916 пациентов, в том числе пять человек за последние сутки. Хотя на самом деле это, мягко говоря, совсем не так. Статистика по смертности за апрель-июнь, а позже и ВОЗ, подтвердили, что только за те 3 месяца коронавирус так или иначе стал причиной смерти примерно 5,5 тысяч человек!

Несмотря на резкий рост заболеваемости Минобразования пока не планирует переводить школы на дистанционное обучение. А вот студенты ряда ВУЗов уже переходят на дистанционку.
"Белорусский пратизан"
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