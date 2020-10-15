



На 15 октября в стране зарегистрированы 85 тыс. 734 человека с положительным тестом на COVID-19 (+613 новых больных).





При этом уверждается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 916 пациентов, в том числе пять человек за последние сутки. Хотя на самом деле это, мягко говоря, совсем не так. Статистика по смертности за апрель-июнь, а позже и ВОЗ, подтвердили, что только за те 3 месяца коронавирус так или иначе стал причиной смерти примерно 5,5 тысяч человек!





Несмотря на резкий рост заболеваемости Минобразования пока не планирует переводить школы на дистанционное обучение. А вот студенты ряда ВУЗов уже переходят на дистанционку.







