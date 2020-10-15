По его словам, в суде прокуроры по таким делам будут требовать максимальные меры наказания.





После выборов президента, результаты которых были грубо сфальсифицированы, в стране уже третий месяц не утихают акции протеста.





Только по официальным данным, в первые дни были задержаны почти семь тысяч человек. В ходе задержаний сотни мирных пртестующих были жестоко избиты и позже подвергались пыткам как в автозаках, так и в местах изоляции.





Как минимум 450 случаев пыток были признаны ООН. Многие сотни пострадавших еще в августе по фактам избиений и пыток подали заявления в СК, однако до сих пор так называемыми "правоохранительными" органами не было завведени НИ ОДНОГО уголовного дела!





При этом незаконные задержания и жестокие избиения мирных протестующих продолжаются. Но нынешняя так называемая власть покрывает своих манкуртов, возбуждая дела против жертв, а не преступников.





"В Беларуси за нарушение общественного порядка с 9 августа возбуждено более 400 уголовных дел", – заявил сегодня генпрокурор Швед, которого цитирует госагентство БелТА.





По его словам, многие дела уже на стадии завершения предварительного расследования. Виновные лица предстанут перед судом, заявил Швед.





При этом, по его словам, заявления граждан, пострадавших от действий силовиков, обязательно будут рассмотрены в установленном порядке.





"Что касается других заявлений граждан, то у нас правовое государство. Нет ни одного факта, чтобы заявление-сообщение гражданина о совершении в отношении него противоправных действий не было зарегистрировано и не рассматривалось в установленном порядке", – утверждает Швед.





По его словам, "всему свое время". "Есть процессуальные сроки, будут приняты законные решения по каждому сообщению", – уточнил он.





Вместе с тем, обстановка в стране, по словам Шведа, контролируемая, но его сильно "беспокоит" радикализация протестов.





"Совместно с правоохранительными органами принимаются самые решительные меры, чтобы пресекать любые попытки радикальных действий со стороны граждан и других лиц", – добавил он.





В качестве примера он привел участившиеся факты блокирования дорог. Прокуроры ориентированы, по его словам, "максимально повысить оперативность задержания таких людей, в каждом случае немедленно возбуждать уголовные дела и решать вопрос о заключении нарушителя под стражу".





Эти лица должны понимать, что будет необратимость закона: если первый раз не задержали, то это не значит, что в последующем ты не будешь привлечен к ответственности", – заявил генпрокурор.