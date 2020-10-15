Онлайн-мошенничество с розыгрышами набирает популярность в Беларуси
Одной из самых распространённых схем онлайн-мошенничества в Беларуси в 2020 году стала рассылка фейковых сообщений о выигрыше, сообщили в "Лаборатории Касперского".
"Такие сообщения получали 80% белорусов, которые в том или ином виде сталкивались со злоумышленниками, специализирующимися на выманивании денег", - отмечают эксперты.
Как правило, текст содержит поздравление и приглашение перейти по ссылке либо предложение написать на короткий номер. Здесь и кроется ловушка: пользователь может увидеть уведомление о том, что, прежде чем обещанные деньги будут переведены на его счёт, ему нужно заплатить некую "комиссию" или "налог".
"В итоге деньги получают только мошенники. Кроме того, в их распоряжении могут оказаться и платёжные данные пользователя", - подчеркивают специалисты по кибербезопасности.
В целом в Беларуси практически каждый пятый из столкнувшихся с телефонными или онлайн-мошенниками (19%) терял деньги в результате разных схем обмана.
"Мы видим, что злоумышленники весьма изобретательны. Они активно играют на доверчивости и стремлении людей к лёгким деньгам. К сожалению, значительная часть пользователей сети — по данным нашего опроса, это 44% — не делают ничего, чтобы защитить себя от мошенничества в интернете", - прокомментировал представитель антивирусной компании в Республике Беларусь Дмитрий Кудревич.
Как обезопасить себя онлайн:
скептически относитесь к сообщениям о внезапном крупном выигрыше или крайне щедрой выплате;
не переходите по подозрительным ссылкам в почте, социальных сетях и мессенджерах;
установите надёжное решение для защиты домашних устройств.
14:31 15/10/2020
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