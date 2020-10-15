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"Застабильность" в действии: центр Минск стал посадочной площадкой для военных вертолетов

Сегодня, 15 октября, в Минске в парке Победы приземлился вертолет, похожий на Ми-8.

Как сообщается в телеграм-канале «#МотолькоПомоги», «Военный вертолет только что сел в парке Победы возле моста над Машерова. Кого-то забрал или высадил и через минуту уже взлетел и полетел в обратную сторону».


По сообщениям очевидцев, вертолет пробыл в парке буквально несколько минут, а затем улетел в сторону Института культуры, передает tut.by

Судя по  видео, это обычный военно-транспортный Ми-8, приписанный к Министерству обороны.

Не исключено, что Ми-8 прилетел из России — до посадки в Минске его заметили в аэропорту Орша возле поселка Болбасово. Но, скорее всего, борт принадлежит вооруженным силам Беларуси (у российских Ми-8 немного иной камуфляж).

Судя по тому, что сегодня во Дворце независимости Лукашенко встречался с Генсеком ОДКБ Станиславом Засем, прилететь на Ми-8 мог именно он. Только тогда  непонятно, почему Зась не передвигался по городу на машине - тоже боится людей на улицах?
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