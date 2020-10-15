



Екатерина Мурашко. В протоколе написано, что вечером 11 сентября, находясь рядом со зданием по улице Заславской, «имея умысел на неповиновение законному требованию должностного лица», а именно сотруднику Центрального РУВД Александровичу, на «неоднократное законное требование» выйти из машины и пройти в РУВД для разбирательства «по подозрению в совершении административного правонарушения» Дмитрий «категорически отказался это сделать». При этом хватался за кресло автомобиля, упирался ногами. Как пишет TUT.BY , дело Дмитрия вела судьяВ протоколе написано, что вечером 11 сентября, находясь рядом со зданием по улице Заславской, «имея умысел на неповиновение законному требованию должностного лица», а именно сотруднику Центрального РУВД Александровичу, на «неоднократное законное требование» выйти из машины и пройти в РУВД для разбирательства «по подозрению в совершении административного правонарушения» Дмитрий «категорически отказался это сделать». При этом хватался за кресло автомобиля, упирался ногами.





Случилось это, судя по протоколу, когда Дмитрий Кохно должен был находиться в ЦИП на Окрестина. Напомним, судили его 3 сентября, а на свободу он вышел 14-го. Отрицать свою вину Дмитрий не стал.





— Мне кажется, протокол составлен верно, — отметил он, но пояснять ситуацию отказался.





Во время заседания выяснилось, что 11 сентября поступила информация о том, что 27 августа Дмитрий, возможно, совершил правонарушение по ст. 23.34 КоАП. Поэтому его повезли в РУВД для разбирательства. Позже, пояснил ведущий, это подозрение не подтвердилось.





— В тот день я на митинги не ходил, — сообщил TUT.BY шоумен и неожиданно сменил тему: — Давайте напишем о другом. Сейчас мы ощущаем большую поддержку от белорусов, и хочется сказать всем спасибо.





Спустя полчаса судья вынесла решение по делу: штраф 25 базовых (675 рублей).





Дмитрий такому решению, кажется, рад.





— Это лучший исход в данной ситуации, — сказал он, покидая зал заседаний.