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Срок перехода на электронные автопаспорта в Беларуси снова перенесли

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение перенести переход на систему электронных паспортов транспортных средств до 31 марта 2021 года. Об этом написала на своей странице в Facebook помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.

Ия Малкина уточнила, что данное решение касается трех стран Евразийского экономического союза: Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. "Россия уже практически перешла на новую систему, – напомнила она. – Со 2 ноября транспортные средства, изготовленные или выпущенные в обращение в государствах ЕАЭС, будут регистрироваться в России только при наличии электронных ПТС".

"Электронный ПТС – это комплексный документ, в него зашита вся техническая информация о транспортном средстве", – добавила помощник председателя Коллегии ЕЭК.


Введение электронных ПТС откладывалось не раз, история это давняя. Еще в конце 2014 года в СМИ появилась информация о том, что на территории Таможенного союза будет действовать единый стандарт ПТС, в том числе в электронном виде. Предполагалось, что электронный ПТС обезопасит граждан от темных схем при покупке или продаже машины (угнанные, залоговые авто), а в перспективе проект сделает регистрацию и учет автомобиля полностью цифровыми. То есть история авто будет прозрачной, так как информация о машине будет храниться в защищенной базе данных. 1 июля 2018 года электронный стандарт должен был вступить в силу, однако дату снова перенесли. Была назначена новая дата – 1 ноября 2019 года. И вот теперь снова новая – 31 марта 2021 года. 
 
​Национальным оператором систем электронных паспортов ТС в Беларуси определено ОАО "ЦНИИТУ", а уполномоченной организацией по оформлению электронных ПТС зарегистрированных в РБ авто – "Белтехосмотр". Оформлять паспорт для привезенных из-за границы ТС будет "Белтаможсервис".
Автобизнес
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