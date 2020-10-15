Срок перехода на электронные автопаспорта в Беларуси снова перенесли

Ия Малкина уточнила, что данное решение касается трех стран Евразийского экономического союза: Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. "Россия уже практически перешла на новую систему, – напомнила она. – Со 2 ноября транспортные средства, изготовленные или выпущенные в обращение в государствах ЕАЭС, будут регистрироваться в России только при наличии электронных ПТС".





"Электронный ПТС – это комплексный документ, в него зашита вся техническая информация о транспортном средстве", – добавила помощник председателя Коллегии ЕЭК.







