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Без меня меня судили: девушка пришла в суд по повестке, а ей говорят, что дело уже рассмотрено

Более того, маразм белорусского правосудия состоит еще и в том, что девушке в суде даже отказались сообщить о принятом по ее делу решении!


Оксану Добриянец привлекают административной ответственности по ст. 23.34 КоАП РБ. Неделю назад ей по почте прислали судебную повестку. В суд Столинского района требовалось явиться 15 октября в 9.15.

В назначенный день и час Оксана пришла в суд. Но... заседание не состоялось. Вышла секретарь и сказала, что материалы дела рассмотрены днем ранее. О принятом решении сообщить отказалась.

Оксана Добриянец попросила хотя бы отметить повестку, что она прибыла в суд в назначенный день и час, но ей и в этом было отказано.

Девушка написала заявление на имя председателя суда с просьбой объяснить, почему ее дело рассмотрели заочно и на день раньше, оставила запись в книге замечаний и предложений, а также обратилась с заявлением в прокуратуру Столинского района с просьбой дать юридическую оценку происходящему в суде.
Источник: media-polesye.by
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